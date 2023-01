Sjáðu hvað stuðningsmenn Manchester United gerðu eftir markið

Nottingham Forest tók á móti Manchester United í fyrri leik liðanna í undanúrslitum enska deildabikarsins í kvöld.

Gestirnir voru sterkari í fyrri hálfleik og komust yfir strax á sjöttu mínútu með marki frá hinum sjóðheita Marcus Rashford eftir sendingu frá Casemiro, sem var að snúa aftur í kvöld eftir leikbann.

Morgan Gibbs-White hélt að hann væri að jafna fyrir Forest um miðjan fyrri hálfleik en markið var dæmt af með aðstoð VAR.

Rauðu djöflarnir komust í 0-2 fyrir hálfleik. Wout Weghorst skoraði sitt fyrsta mark fyrir United er hann kom boltanum í netið í kjölfar þess að skot Antony var varið.

Lítið var um að vera lengi vel í seinni hálfleik en United gerði sig líklegt undir lokin. Það skilaði sér í marki Bruno Fernandes með frábærri afgreiðslu.

Lokatölur 0-3 og staða United í einvíginu afar væn.

Stuðningsmenn United fögnuðu mark Fernandes ansi vel, kannski of vel þar sem þeir felldu niður auglýsingaskillti.

Þetta má sjá hér að neðan.

The advertising board could not contain Manchester United fans after Bruno Fernandes’s goal!

(via @ESPNFC)pic.twitter.com/FI6W0ET4o7

— SI Soccer (@si_soccer) January 25, 2023