Sjáðu myndina sem er í dreifingu – Er þetta treyja Liverpool á næstu leiktíð?

Það er mynd af treyju í dreifingu sem margir vilja meina að sé aðaltreyja Liverpool á næstu leiktíð.

Búningurinn er ekki ósvipaður þeim sem Liverpool er í nú en þó eru einhverjar breytingar.

Nike hannar búninga Liverpool og mun gera það á næstu leiktíð einnig.

Liverpool er í sjötta sæti ensku úrvalsdeildarinnar og mætir Leicester í kvöld.

Hér að neðan má sjá treyjuna sem um ræðir.

Another image of Liverpool’s supposed Home kit for next season. Thoughts on this?👇🔴 pic.twitter.com/EyB3sTopJw

— LFC Transfer Room (@LFCTransferRoom) December 30, 2022