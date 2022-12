Færsla stjörnunnar ungu vekur mikla athygli – Talinn senda skýr skilaboð

Mykhaylo Mudryk er afar eftirsóttur, aðallega af enska stórliðinu Arsenal. Færsla hans á Instagram í gær ýtir undir orðróma síðustu daga.

Blaðamaðurinn virti Fabrizio Romano greindi frá því í gær að Arsenal hefði boðið 40 milljónir evra auk 20 milljóna í viðbótargreiðslu til Shakhtar Donetsk fyrir Mudryk.

Úkraínska félagið vill hins vegar töluvert hærri upphæð fyrir kantmanninn.

Mudryk birti myndband á Instagram í gær þar sem hann var að horfa á sigur Arsenal gegn West Ham í ensku úrvalsdeildinni.

Þetta eru talin skýr skilaboð, kappinn vill til Norður-Lundúna.

Arsenal er á toppi ensku úrvalsdeildarinnar með sjö stiga forskot en leitar að styrkingu í fremstu víglínu eftir meiðsli Gabriel Jesus.

…sounds like one more goal for Arsenal as Mykhaylo Mudryk is watching the game and posting on Instagram ⚪️🔴👀🇺🇦 #AFC

Clear message. Mudryk wants Arsenal move while club are in negotiations. pic.twitter.com/A4F2SUofoI

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 26, 2022