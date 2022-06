Líklegt að Man Utd og Nottingham Forest nái saman í þessari viku

Nottingham Forest og Manchester United vonast til að markvörður síðarnefnda félagsins, Dean Henderson, gangi til liðs við nýliðana á láni í þessari viku.

Henderson er varamarkvörður á Old Trafford á eftir David De Gea. Hann hefur veitt Spánverjanum samkeppni undanfarin tvö tímabil.

Tímabilið þar áður lék Henderson með Sheffield United og stóð sig frábærlega.

Brice Samba, sem stóð í marki Forest á síðustu leiktíð og hjálpaði liðinu að komast upp úr B-deildinni, er á förum. Hann er sterklega orðaður við Lens í Frakklandi.

Því vantar Forest markvörð. Þar gæti Henderson reynst afar álitlegur kostur.

Á dögunum var greint frá því að Henderson hefði þegar samið um persónuleg kaup og kjör hjá Forest. Þá var einnig sagt frá því að í samningnum á milli félagana yrði kaupmöguleiki fyrir Forest.

Manchester United and Nottingham Forest, confident to get Dean Henderson loan deal done this week. Talks in progress, personal terms agreed. 🔴 #MUFC

Notthingham Forest are also working to sign Moussa Niakhaté from Mainz – negotiations are advanced.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 20, 2022