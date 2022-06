Leeds nær samkomulagi við leikmann Bayern – Þurfa að reiða fram rúma tvo milljarða

Leeds United leitast nú eftir að styrkja miðsvæði sitt. Liðið er búið að gera samkomulag við Marc Roca, leikmann Bayern Munchen.

Fjögurra ára samningur er á borði Roca frá Leeds sem leikmaðurinn hefur samþykkt.

Félögin eiga hins vegar eftir að ná saman.

Bayern er sagt vilja 15 milljónir evra fyrir miðjumanninn.

Viðræður á milli Bayern og Leeds eru sagðar ganga vel og gæti Roca orðið leikmaður liðsins á næstunni.

Leeds have reached an agreement with Marc Roca on personal terms. Four year deal ready, Bayern want €15m fee but talks between the two club are progressing well. ⚪️🇪🇸 #LUFC

Jesse Marsch wants Roca, work in progress with positive feelings. pic.twitter.com/8hE9D6AjmX

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 14, 2022