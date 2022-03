Lewandowski á leið til Barcelona?

Robert Lewandowski, leikmaður Bayern Munchen, hefur enn eitt árið raðað inn mörkum fyrir liðið.

Framtíð kappans hjá Bayern er þó í óvissu. Samningur hans við féalgið rennur út sumarið 2023. Bayern hefur ekki sett sig í samband við umboðsmann Lewandowski ennþá varðandi nýjan samning. Auk þess er Bayern með ákveðna stefnu um að semja ekki við leikmenn yfir þrítugu lengur en eitt ár í senn.

Barcelona er talið ætla að nýta sér þessa óvissu og reyna að næla í Lewandowski strax í sumar. Spænska stórveldið er tilbúið að bjóða Lewandowski fjögurra ára samning.

Stjórnarformenn Barcelona vilja fá stjörnu til félagsins eftir að liðið missti Lionel Messi og telja að Lewandowski sé fullkominn í það.

Robert Lewandowski's future situation is absolutely open. He's focused on second part of the season with Bayern – but his current contract expires in 2023 and he wants a new deal to stay. 🔴 #Bayern

There are still no talks between Bayern and his agent – Lewandowski's waiting. pic.twitter.com/rRsjoj6XBC

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 27, 2022