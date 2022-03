Sparkspekingarnir vinsælu, Gary Neville og Jamie Carragher, tóku lagið í gær fyrir leik Wolves og Leeds.

Leiknum lauk með dramatískum 2-3 sigri Leeds sem hafði lent 2-0 undir í fyrri hálfleik.

Þeir félagar laumuðu sér inn þar sem plötusnúður Úlfanna starfaði og sungu með þegar Wonderwall með Oasis var spilað.

Atvikið má sjá hér fyrir neðan.

Gary Neville and Jamie Carragher snuck into the Wolves DJ booth to sing Wonderwall… 😂🎶pic.twitter.com/SQXeDGOcSc

— SPORTbible (@sportbible) March 18, 2022