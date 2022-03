Arnar Þór opinberar fyrsta alvöru landsliðshóp ársins – Þekktar stærðir fjarverandi

Arnar Þór Viðarsson landsliðsþjálfari Íslands hefur valið nýjan landsliðshóp en um er að ræða fyrsta alvöru verkefni ársins. Liðið mætir Finnum og Spáni í æfingaleikjum en báðir fara fram á Spáni.

Fátt er um óvænt tíðindi í hópnum en Alfreð Finnbogason og Jóhann Berg Guðmundsson eru fjarverandi vegna meiðsla.

Ísland mætir Finnlandi laugardaginn 26. mars á Estadio Nueva Condomina/Estadio Enrique Roca de Murcia í Murcia og hefst leikurinn kl. 16:00 að íslenskum tíma. Liðið mætir svo Spáni á Riazor í A Coruna þriðjudaginn 29. mars og hefst sá leikur kl. 18:45 að íslenskum tíma. Báðir leikirnir verða í beinni útsendingu á Stöð 2 Sport.

Ísland og Finnland hafa mæst 13 sinnum. Ísland hefur unnið fjóra leiki, tveir hafa endað með jafntefli og Finnland hefur unnið sjö. Liðin mættust síðast í undankeppni HM 2018 þann 2. september 2017 í Finnlandi, en heimamenn unnu þann leik 1-0.

Hörður Björgvin Magnússon snýr aftur í landsliðið eftir meiðsli en hann leikur með CSKA Moskvu í Rússlandi.

Sveinn Aron Guðjohnsen og Andri Lucas Guðjohnsen eru báðir í hópnum en faðir þeirra Eiður Smári lét af störfum sem aðstoðarþjálfari undir lok síðasta árs. Við starfi hans tók Jóhannes Karl Guðjónsson en sonur hans Ísak Bergmann er í hópnum.

Ísland og Spánn hafa mæst níu sinnum. Ísland hefur unnið einn leik, tveir endað með jafntefli og Spánn hefur unnið sex leiki. Liðin mættust síðast í undankeppni EM 2008 á Laugardalsvelli þann 8. september 2007 og endaði sá leikur með 1-1 jafntefli. Spánn varð Evrópumeistari 2008.

Hópurinn

Rúnar Alex Rúnarsson – OH Leuven – 12 leikir

Elías Rafn Ólafsson – FC Midtjylland – 4 leikir

Patrik Sigurður Gunnarsson – Viking FK

Alfons Sampsted – Bodo/Glimt – 8 leikir

Guðmundur Þórarinsson – AaB – 12 leikir

Atli Barkarson – SonderjyskE – 2 leikir

Brynjar Ingi Bjarnason – Valerenga – 10 leikir, 2 mörk

Hjörtur Hermansson – Pisa – 25 leikir, 1 mark

Ísak Bergmann Jóhannesson – FCK – 10 leikir, 1 mark

Birkir Bjarnason – Adana Demirspor – 105 leikir, 14 mörk

Sveinn Aron Guðjohnsen – IF Elfsborg – 10 leikir, 1 mark

Albert Guðmundsson – Genoa – 29 leikir, 6 mörk

Jón Dagur Þorsteinsson – AGF – 16 leikir, 2 mörk

Daníel Leó Grétarsson – Slask Wroclaw – 5 leikir

Aron Elís Þrándarson – OB – 8 leikir

Stefán Teitur Þórðarson – Silkeborg IF – 7 leikir, 1 mark

Andri Fannar Baldursson – FCK – 8 leikir

Arnór Sigurðsson – Venezia – 16 leikir, 1 mark

Andri Lucas Guðjohnsen – Real Madrid Castilla – 6 leikir, 2 mörk

Þórir Jóhann Helgason – Lecce – 7 leikir

Arnór Ingvi Traustason – New England Revolution – 43 leikir, 5 mörk

Jón Daði Böðvarsson – Bolton Wanderers – 62 leikir, 4 mörk

Hörður Björgvin Magnússon – CSKA – 36 leikir, 2 mörk: