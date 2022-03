Úkraínskur landsliðsmaður grét eftir að hann skoraði í dag

West Ham vann 2-1 sigur á Aston Villa í ensku úrvalsdeildinni í dag.

Mörkin létu bíða eftir sér en Andriy Yarmolenko kom West Ham yfir á 70. mínútu. Pablo Fornals jók forystuna á 82. mínútu. Jacob Ramsey minnkaði muninn fyrir Villa á 90. mínútu en nær komust þeir ekki.

Yarmolenko er úkraínskur landsliðsmaður og ljóst var að tilfinningarnar komu fram eftir að hann skoraði mark sitt.

Eins og allir vita réðust Rússar inn í landið fyrr í mánuðinum.

The emotion from Ukraine’s Andriy Yarmolenko after his goal 💙💛 pic.twitter.com/Y6KAC1pigd

— ESPN UK (@ESPNUK) March 13, 2022