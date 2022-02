Segir Pedri besta leikmann í heimi

Xavi, knattspyrnustjóri Barcelona, kallar Pedri, leikmann liðsins, besta leikmann í heimi og líktir ungstirninu við fyrrum samherja sinn, Andres Iniesta.

Hinn 19 ára gamli Pedri lék allan leikinn í 4-0 sigri Barcelona á Athletic Club á sunnudag og Xavi hrósaði honum í hástert eftir leik.

„Fyrir utan klobbann, sem er smáatriði, þá er það hvernig hann les leikinn, fer á milli línanna og fyrir aftan miðjumennina tvo,“ sagði Xavi í samtali við Marca. „Hann minnir mig mikið á Andres Iniesta.“

Barcelona really might have another “Midfielder of the Decade” with Pedri pic.twitter.com/9uym4Nwgd8

