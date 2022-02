Heimir orðaður við starf í Katar – Fyrrum leikmaður United var rekinn úr starfi

Mitch Freeley blaðamaður í Katar segir að Heimir Hallgrímsson hafi mögulega áhuga á því að snúa aftur til landsins og þjálfa þar.

Heimir lét af störfum sem þjálfari Al-Arabi síðasta sumar og hefur síðan þá skoðað kosti sína.

Heimir hafnaði Mjallby í Svíþjóð fyrir áramót en samkvæmt heimildum 433.is hefur hann farið í viðræður við nokkur lið undanfarið.

Freeley segir að Heimir skoði nú að snúa aftur til Katar og nefnir að hann gæti verið góður kostur fyrir Al-Rayyan

Laurent Blanc fyrrum varnarmaður Manchester United var rekinn úr starfi hjá Al-Rayyan um helgina en þar leikur James Rodriguez fyrrum leikmaður Everton og Real Madrid. Félagið er því í þjálfaraleit og nafn Heimis er komið í umræðuna.

Former Al Arabi boss Heimir Hallgrímsson is reportedly interested in a return to the QSL.

Former Iceland boss did a good job at Arabi and could be a good fit at Al Rayyan… just sayin’ 👀#VivaQSL pic.twitter.com/JKbezZxsIF

— Mitch Freeley (@mitchos) February 15, 2022