Salah hvatti liðsfélaga sína til þess að hefna fyrir tapið í úrslitaleiknum

Uppgefinn Mohamed Salah, tók til máls í búningsherbergi egypska landsliðsins eftir tap í vítaspyrnukeppni gegn Senegal í úrslitaleik Afríkukeppninnar á dögunum. Salah, sem er besti knattspyrnumaður Egyptalands um þessar mundir, sagði úrslitin úr úrslitaleiknum nú tilheyra fortíðinni.

Egyptaland þurfti fjórum sinnum að leika 120 mínútna leiki í úrslitakeppni Afríkukeppninnar.

,,Við spiluðum fjóra leiki sem voru allir 120 mínútur og það á tólf dögum. Það tilheyrir hins vegar fortíðinni núna,“ sagði Salah en Egyptaland mun mæta Senegal í tveimur leikjum í næsta mánuði í umspili um laust sæti á HM.

,,Við munum hefna úrslitanna,“ sagði Salah og hvatti liðsfélaga sína til dáða.

Fyrri leikur Egyptalands og Senegal um laust sæti á HM fer fram í Kaíró þann 23. mars, liðin munu síðan mætast í Dakar þann 29. mars.

Even with his clear disappointment in losing the AFCON final, Mo Salah was still rallying his teammates with a speech in the dressing room after the game.

What a leader ❤️ pic.twitter.com/1l8k3tggpO

— Anfield Edition (@AnfieldEdition) February 7, 2022