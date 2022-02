Nike búið að reka Mason Greenwood

Nike hefur formlega rift samningi sínum við Mason Greenwood framherja Manchester United. Þetta staðfestir talsmaður fyrirtækisins.

„Mason Greenwood er ekki lengur Nike íþróttamaður,“ segir talsmaðurinn en fyrirtækið borgaði Greenwood stórar upphæðir fyrir að klæðast Nike skóm og fatnaði.

Greenwood er laus gegn tryggingu á meðan lögregla rannsakar mál hans. Framherjinn fær þó ekki að mæta á æfingar hjá Manchester sem hefur sett hann í bann. Er Greenwood grunaður um kynferðisbrot, heimilisofbeldi og líflátshótanir í garð unnust sinnar. Greenwood var handtekinn á sunnudag fyrir rúmri viku.

Harriet Robson, fyrrverandi kærasta leikmannsins, birti myndir af sér á Instagram síðu sinni með sprungna vör og aðra áverka sem hún sakar Greenwood um að hafa veitt sér.

Greenwood er tvítugur framherji en lögregla er með málið á borði sínu og búast má við að rannsókn taki talsverðan tíma.

