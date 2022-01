Lampard að taka við og ætlar að slást um van de Beek

Everton hefur bæst við í kapphlaupið um Donny van de Beek, leikmann Manchester United. Fabrizio Romano greinir frá.

Van de Beek hefur verið meira og minna úti í kuldanum hjá Man Utd frá komu sinni til félagsins fyrir síðustu leiktíð. Áður lék hann með Ajax.

Það er því talið að leikmaðurinn fari á láni í þessum mánuði.

Crystal Palace hefur átt í viðræðum við van de Beek síðan á miðvikudag. Everton ætlar að slást við Palace um Hollendinginn.

Talið er líklegt að Frank Lampard sé að taka við Everton. Gæti hann lokkað van de Beek á Goodison Park.

