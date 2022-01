Frank Lampard að taka við Everton

Frank Lampard er að taka við sem næsti stjóri Everton en þetta segja helstu miðlar á Bretlandi.

Rafa Benitez var rekinn frá Everton í mánuðinum eftir slæmt gengi liðsins og nú virðist félagið vera búið að ganga frá samningi við næsta stjóra. Fabrizio Romano segir að Lampard eigi von á pappírum seinna í kvöld og þá verði fljótlega gengið frá samningi.

Lampard hefur áður stýrt Derby County og Chelsea en hann var rekinn frá Chelsea undir lok ársins 2020. Hann hefur verið án liðs síðan.

Everton er í 16. sæti deildarinnar, fjórum stigum frá fallsæti.

