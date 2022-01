Sjáðu myndbandið – Martial fékk kveðju frá goðsögn sem hefur enga tengingu við Sevilla

Anthony Martial framherji Manchester United lenti á Spáni í vikunni en hann er gekk í raðir Sevilla á Spáni í.

Martial var lánaður út þessa leiktíð en Sevilla greiðir öll laun franska framherjans sem vildi ólmur losna frá United.

Martial var kynntur formlega til leiks í gær en hann fékk heldur betur kveðju frá goðsögn við komuna til Sevilla.

Þannig hafði Sevilla fengið hinn magnaða Ronaldo til að kasta kveðju á Martial, hann tjáði honum hversu frábær spænski boltinn er.

Athygli vekur að Ronaldo hefur enga tengingu við Sevilla en hann lék með Real Madrid og Barcelona á ferli sínum.

Kveðjuna má sjá hér að neðan.

This is for a loan player! Sevilla rolled out Ronaldo for Martial?! He doesn’t have any connection to the club! pic.twitter.com/yqGGozAmSb

— Swift Kicks (@realSwiftKicks) January 27, 2022