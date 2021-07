Elísabet fær enga virðingu – ,,Til fjandans með drottninguna“

Nokkrir ítalskir stuðningsmenn hafa búið til borða fyrir úrslitaleik Evrópumótsins í kvöld með miður skemmtilegum skilaboðum til Elísabetar Bretadrottningar.

England og Ítalía mætast í úrslitaleiknum sem fram fer á Wembley klukkan 19 í kvöld.

Á borðanum sem Ítalirnir bjuggu til stóð ,,til fjandans með drottninguna.“ Gengu þeir um með hann í heimalandi sínu.

Mynd af þessu má sjá hér fyrir neðan.

Italians have hung up some banners sending out a message before the final tomorrow. #ENG #ITA pic.twitter.com/jUJaS9Nzlt

— EUROs Tweet (@Football__Tweet) July 10, 2021