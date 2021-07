Liverpool kynnti í gær nýja varabúninga sína fyrir komandi leiktímabil.

Búningarnir vekja almennt mikla lukku á meðal stuðningsmanna félagsins.

Liverpool hafnaði í þriðja sæti ensku úrvalsdeildarinnar á síðustu leiktíð eftir að hafa orðið meistari tímabilið á undan. Stefnan er klárlega sett á að gera betur á komandi leiktíð.

Hér fyrir neðan má sjá nýja varabúninginn.

Liverpool’s new away kit is here 👕 pic.twitter.com/0os6hMH7Np

— B/R Football (@brfootball) July 8, 2021