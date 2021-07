Milan borgar klink fyrir Giroud

AC Milan og Chelsea hafa komist að samkomulagi um að fyrrnefnda félagið kaupi Olivier Giroud til sín. Kaupverðið er aðeins 1 milljón evra, með annari milljón í formi aukagreiðslna.

Hinn 34 ára gamli Giroud hafði þegar komist að samkomulagi við Milan um eiginn samning. Nú hafa félögin einnig náð saman og því tímaspursmál hvenær skiptin ganga í gegn. Giroud mun fljúga til Mílanó í næstu viku.

Franski framherjinn hefur verið hjá Chelsea síðan 2018. Hann kom þangað frá Arsenal.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 8, 2021