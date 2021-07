Falsfréttir um Arnór í Rússlandi

Uppfært 22:45.

Ekkert er til í þeim sögum að Arnór Sigurðsson sé á leið til Khimki á láni frá CSKA Moskvu í Rússlandi. Fjölmiðlar í Rússlandi höfðu fullyrt að Arnór væri á leið til félagsins. Arnór staðfestir við 433.is að þessar fréttir séu hreinlega rangar.

Arnór spilaði 23 leiki fyrir CSKA á liðnu tímabili, 10 í byrjunarliði. Hann skoraði í þeim 2 mörk og gaf þrjár stoðsendingar.

Arnór kom til CSKA árið 2018 en hann skaust upp á stjörnuhimininn til að byrja með og var orðaður við mörg stórlið.

Arnór er aðeins 22 ára gamall en hefur mikla reynslu, hann hefur meðal annars spilað 15 A-landsleiki fyrir Íslands hönd.

CSKA and Khimki are about to complete a swap deal for Arnor Sigurdsson and Ilya Lantratov.

Sigurdsson will go on a season long loan, a shame as his level is much higher. https://t.co/tvsV6kQ6y6

— Russian Football News (@RusFootballNews) July 4, 2021