Sjáðu myndirnar: Þúsundir stuðningsmanna mótmæla fyrir utan Emirates

Þúsundir stuðningsmanna Arsenal eru mættir fyrir utan Emirates-leikvanginn til þess að mótmæla eigenda félagsins, Stan Kroenke. Eigandinn hefur lengi verið óvinsæll en stuðningsmenn misstu þolinmæðina þegar hann tók þátt í því að reyna að setja nýja evrópska Ofurdeild á laggirnar.

Arsenal var eitt þeirra 12 liða sem ætluðu sér að stofna Ofurdeildina. Stuðningsmenn hinna liðanna hafa einnig mótmælt. Áhangendur Chelsea mótmæltu til að mynda í stórum stíl fyrir leik liðsins gegn Brighton í vikunni.

Arsenal mætir Everton klukkan 19 á eftir. Stuðningsmennirnir nýttu sér það til að mæta í stórum stíl og heimta það að eigandinn hverfi á braut.

,,Hatið ekki Arsenal, hatið Kroenke,“ er meðal þess sem má sjá á skiltum stuðningsmanna.

Hér fyrir neðan má sjá myndir og myndbönd frá mótmælunum.

Arsenal fans making their voices heard … pic.twitter.com/scNGYk3Vln — ESPN FC (@ESPNFC) April 23, 2021

Look at how many people are outside the Emirates. Wow. #KronekeOut pic.twitter.com/77DBC7crIV — TikiTakaConnor (@TikiTakaConnor) April 23, 2021

Big turnout already at the Emirates as fans protest against Arsenal’s Kroenke owners pic.twitter.com/awbMKn0bhX — Sam Dean (@SamJDean) April 23, 2021

Amazing scenes here at Emirates Stadium as Arsenal fans continue their protest against KSE #KroenkeOut pic.twitter.com/I1e2diPWKs — Chris Wheatley (@ChrisWheatley_) April 23, 2021