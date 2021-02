Leikmenn gætu hlotið lífstíðarbann

Knattspyrnuleikmenn í mótum á vegum enska knattspyrnusambandsins gætu verið hlotið lífstíðarbann, verði þeir uppvísir af því að ráðast á knattspyrnudómara.

Þetta er meðal tillagna sem liggur fyrir hjá enska knattspyrnusambandinu um þessar mundir. SkySports greindi frá.

Alls voru 77 atvik skráð á síðasta tímabili hjá knattspyrnusambandinu þar sem ráðist var á dómara.

Þá íhuga fulltrúar sambandsins að afnema hámarksrefsingu sem leikmaður getur hlotið, alls tíu ára bann.

🚨 BREAKING 🚨

Under new FA proposals, Players will face the potential of a lifetime ban if they assault match officials from next season pic.twitter.com/qe6M8uqNMh

— Football Daily (@footballdaily) February 17, 2021