Alisson vill gleyma leiknum gegn Manchester City sem fyrst – Borinn saman við Karius

Liverpool tapaði fyrir Manchester City á heimavelli í ensku úrvalsdeildinni í kvöld. Leikurinn endaði með 4-1 sigri Manchester City.

Alisson hefur oft á tíðum bjargað hlutunum fyrir Liverpool með áreiðanleika og góðum markvörslum í marki liðsins. Hann hefur hins vegar átt betri frammistöður heldur en í leik dagsins. Alisson gerði sig sekan um mistök í aðdraganda að minnsta kosti tveggja marka Manchester City.

Tölfræðisíðan Squawka Football, vekur athygli á því á Twitter síðu sinni að Alisson sé fyrsti leikmaður Liverpool til að gera tvö mistök í sama leiknum sem leiða til marks síðan Loris Karius í leiknum gegn Real Madrid í úrslitaleik Meistaradeildar Evrópu.

Vonir Liverpool um að verja titil sinn í ensku úrvalsdeildinni eru farnar að dvína. Liðið er sem stendur í 4. sæti deildarinnar með 40 stig.

Alisson is the first Liverpool player to make 2+ errors leading to a goal in a Champions League or Premier League game since Loris Karius in the UCL final against Real Madrid. 😳 pic.twitter.com/2Xa28QwOGw

— Squawka Football (@Squawka) February 7, 2021