Sjáðu markið: Bruno Fernandes líkt við Cantona

Manchester United og Everton eigast nú við á Old Trafford í ensku úrvalsdeildinni.

Edinson Cavani kom Manchester United yfir með marki á 24. mínútu.

Á 45. mínútu skoraði Bruno Fernandes annað mark Manchester United sem netverjar keppast við að líkja við mark Eric Cantona, goðsagnar í sögu Manchester United.

Dæmi hver fyrir sig.

Bruno Fernandes has gone full Cantona pic.twitter.com/3jRyP844fB

HALF TIME! Manchester United 2-0 Everton.

Bruno Fernandes channelled his inner Cantona right there.

— SPORTbible (@sportbible) February 6, 2021