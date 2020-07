Caglar Soyuncu, leikmaður Leicester, mun vilja gleyma leik liðsins við Bournemouth í kvöld.

Tyrkinn missti hausinn þegar Bournemouth komst í 2-1 og fékk verðskuldað rautt spjald.

Soyuncu sparkaði af afli í Callum Wilson sem reyndi að ná í boltann og uppskar beint rautt spjald.

Bournemouth nýtti sér það og vann leikinn að lokum með fjórum mörkum gegn einu.

Þetta má sjá hér.

Soyuncu looking to kickstart his UFC career pic.twitter.com/9T8kQz9X7N

— Kieran (@ultcatcher) July 12, 2020