Sjáðu atvikið: Leikmaður Arsenal í vandræðum – Tók mótherja hálstaki

Matteo Guendouzi, leikmaður Arsenal, er í vandræðum eftir atvik sem átti sér stað í dag.

Guendouzi lék með Arsenal í 2-1 tapi gegn Brighton þar sem Neil Maupay skoraði sigurmark þess síðarnefnda á 94. mínútu.

Maupay hafði fyrr í leiknum brotið illa á Bernd Leno, markmanni Arsenal, sem þurfti að fara af velli.

Eftir lokaflautið þá missti Guendouzi hausinn aðeins og tók framherjann hálstaki.

Ljóst er að knattspyrnusambandið mun skoða atvikið og gæti Guendouzi verið á leið í bann.

Can’t let Guendouzi leave this club. Only one with balls pic.twitter.com/rVfu4PG3vl

— Pacho #BlackLM (@AFCEddie) June 20, 2020