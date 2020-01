Sky: United náði samkomulagi við Ighalo – Er á leiðinni

Manchester United er búið að ná samkomulagi við framherjann Odion Ighalo sem leikur með Shanghai Shenhua.

Frá þessu greinir Sky Sports í kvöld en Ighalo skrifar upphaflega undir sex mánaða langan lánssamning.

United getur svo keypt leikmanninn endanlega í sumar ef hann stenst væntingar.

Ighalo er þrítugur nígerískur landsliðsmaður og spilaði áður með Watford í úrvalsdeildinni.

Það eru rúmlega þrír tímar eftir af glugganum og ættu skiptin að ganga í gegn.

