Jói Berg minnir fólk á sinn besta leik: ,,Þvílíkur leikur“

Jóhann Berg Guðmundsson mun ekki spila með Íslandi á morgun sem mætir Moldavíu í undankeppni EM.

Því miður fyrir landsliðið þá er Jói Berg að glíma við meiðsli og er ekki klár í slaginn.

fyrir nákvæmlega sex árum síðan þá upplifði Jói sinn besta dag í landsliðstreyjunni.

Vængmaðurinn spilaði þá fyrir Ísland í leik gegn Sviss og skoraði þrennu í 4-4 jafntefli.

Mörkin sem Jói skoruðu í leiknum voru stórkostleg og ákvað hann að minna fólk á þessa mögnuðu frammistöðu á Twitter í dag.

Exactly 6 years ago today what a game it was🙌🇮🇸 Switzerland Iceland 4-4 in qualification 2014 https://t.co/MLYnVNMJhz via @YouTube

— Johann B Gudmundsson (@Gudmundsson7) 6 September 2019