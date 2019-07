Undrandi eftir nýjasta útspil stuðningsmanna – Á ekki að gefa manninum séns?

Frank Lampard stýrði Chelsea í sínum fyrsta leik í vikunni er liðið mætti Bohemians frá Írlandi.

Lampard er mættur aftur til Chelsea eftir nokkra ára fjarveru en hann er fyrrum leikmaður liðsins.

Lampard tók við keflinu fyrr í mánuðinum en hann leysir Maurizio Sarri af hólmi sem fór heim til Ítalíu.

Það voru margir stuðningsmenn Chelsea undrandi í gær er myllumerkið #LampardOut byrjaði að ‘trenda’ á Twitter.

Einhverjir fengu strax nóg eftir fyrsta leikinn en Chelsea gerði 1-1 jafntefli við smálið Bohemians frá Írlandi.

Flestir eru þó mjög hissa á að fólk sé strax búið að gefast upp en margir telja að Lampard sé ekki tilbúinn í að stýra stórliði á borð við Chelsea.

So i woke up to see #LampardOut trending. It’s a pre-season and also their first game Ffs.

You call yourself a fan of Chelsea Football Club, and you’re one of those supporting that nonsense, you’re just a plastic fan(not one of us).

— Mr. Dahyọ̀r🤴🏾 (@OfficialDahyor) 11 July 2019