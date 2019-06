Þetta hefur þjóðin að segja um stóra bursta málið í Leifsstöð: Bjarni Ben tjáir sig

Búið er að finna manninn sem veifaði þvottabursta í landslið Tyrkland er það kom til Íslands í gær. Sá er frá Belgíu en ekki Íslandi. Íslenska karlalandsliðið mætir Tyrklandi í undankeppni EM, á Laugardalsvelli á morgun. Lið Tyrklands kom til landsins í gær, eftir það hefur allt soðið upp úr. Emre Belözoglu, reyndur leikmaður Tyrklands var að svara fréttamönnum, þegar „íslenskur“ maður mætti með þvottabursta og fór að spyrja Emre.

Tyrkir líta á þetta sem mikla niðurlægingu, þeir héldu lengi vel að þetta væri íslenskur fréttamaður. Svo er ekki, og ekki er vita hvort þessi maður sé í raun frá Íslandi. Þetta hefur farið mjög illa í marga Tyrki, fjöldi fréttamanna á Íslandi hafa fengið ljót skilaboð. Magnús Már Einarsson á Fótbolta.net og Benedikt Grétarsson, lentu illa í því. Þeir fengu þúsundir skilaboða í gærkvöldi.

Fjölmiðlar í Tyrklandi hafa fundið manninn, hann heitir Corentin Siamang. Hann var staddur hér á landi. Hann fæ nú mikla andúð frá Tyrkjum.

Hér að neðan má sjá það sem íslenska þjóðin hefur haft að segja um málið.

Been pretty hot in here since last night. Please stop sending those messages to me brothers. You all know that this is not me. Make sure to listen to my award winning Podcast Dr. Football🎙️ at 16:00 Turkish Time. We will talk about: 🇮🇸vs🇦🇱1-0 🇹🇷vs🇫🇷2-0 🇮🇸vs🇹🇷?-? pic.twitter.com/nA4p52bKO1

I guess we light skinned gringos all look the same? Only difference is that I’m old, small and bold and “brush-man” is tall, young and has Duran-Duran hair. #peace pic.twitter.com/Bz1v1JeCDM

To all Turkey fans sending me messages here and on instagram. I am in gay pride in Sitges now and do not have highlights any longer in hair.

So it’s not me.

But I am thinking about getting highlights in hair again.

— Egill Einarsson (@EgillGillz) June 10, 2019