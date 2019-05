Fyrrum körfuboltastjarna missti sig í kvöld – Sjáðu frábær viðbrögð

Tottenham er komið í úrslit Meistaradeildarinnar eftir stórkostlegan leik við Ajax í undanúrslitum í kvöld.

Tottenham var 1-0 undir fyrir seinni leik kvöldsins og lenti svo 2-0 undir í fyrri hálfleik í Hollandi.

Lucas Moura nennti ekki að kveðja strax og skoraði svo þrennu í seinni hálfleik og vann Tottenham 3-2 sigur.

Síðasta mark Lucas kom á 95. mínútu leiksins og tryggir það mark liðinu farseðilinn í úrslitin.

Fyrrum körfuboltahetjan Steve Nash er mikill stuðningsmaður Tottenham en hann starfar einnig sem sérfræðingur hjá Bleacher Report.

Nash missti sig heldur betur eftir lokamark Lucas í kvöld og fengu nokkur tár að falla fyrir framan myndavélina.

The reaction from huge Tottenham fan @SteveNash when that goal went in 😂 pic.twitter.com/g0NRmIVdY6

— B/R Football (@brfootball) 8 May 2019