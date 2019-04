Yfir 600 daga síðan hann fékk síðast tækifæri – Kom inná í kvöld og bekkurinn fór að hlæja

Tottenham vann 1-0 sigur á Brighton í ensku úrvalsdeildinni í kvöld í mikilvægum leik í baráttu um Meistaradeildarsæti.

Eina mark leiksins kom á 89. mínútu leiksins er Christian Eriksen skoraði með laglegu skoti fyrir utan teig.

Það merkilegasta við þennan leik er að sóknarmaðurinn Vincent Janssen kom við sögu hjá heimamönnum.

Janssen hefur verið hluti af leikmannahóp Tottenham á tímabilinu en hefur ekkert fengið að spila.

Hollendingurinn kom inná sem varamaður í seinni hálfleik en hans síðasti leikur kom þann 20. ágúst árið 2017.

Það var fyrir 611 dögum en Janssen virðist ekki eiga neina framtíð fyrir sér hjá þeim hvítklæddu.

Hann fékk þó nokkrar mínútur í sigri kvöldsins en hann kom einng inná sem varamaður gegn Chelsea árið 2017, þá á 91. mínútu.

Eins og má sjá hér fyrir neðan hafði Eric Dier ansi gaman að því að sjá Janssen loksins fá tækifæri.

Vincent Janssen coming on for his first appearance since August 2017 😱

Eric Dier’s reaction says it all! 😂 #TOTBHA pic.twitter.com/C3sfhwhNGb

— Dream Team (@dreamteamfc) 23 April 2019