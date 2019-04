Er draumur Gumma Ben að rætast? – ,,Það á að henda þessum manni í fangelsi“

Joey Barton er þekktur fyrir það að vera ansi skapheitur en hann stýrir í dag liði Fleetwood í ensku þriðju deildinni.

Barton var ansi grófur og vitlaus leikmaður um tíma og nældi sér í ófá rauð og gul spjöld á skrautlegum ferli.

Hann stýrði Fleetwood í leik gegn Barnsley í dag en Barnsley hafði betur með fjórum mörkum gegn tveimur.

Barton fékk ekki að fara beint heim eftir leikinn en lögreglan stöðvaði bifreið hans fyrir utan Oakwell völlinn.

Barton er grunaður um að hafa ráðist á Daniel Stendel, stjóra Barnsley, í leikmannagöngunum eftir leik.

Lögreglan rannsakar nú þessar ásakanir en Barnsley gaf út tilkynningu þar sem staðfest var að málið yrði tekið fyrir.

Myndband af Barton yfirgefa völlinn má sjá hér fyrir neðan og svo fylgir eitt klassískt myndband þar sem þjóðargersemin Gummi Ben lýsir atviki sem átti sér stað fyrir nokkrum árum.

,,Það á að henda þessum manni í fangelsi,“ sagði Gummi á meðal annars er Barton fékk rautt spjald í leik gegn Manchester City og nú er að bíða og sjá hvort það gerist.

