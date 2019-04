Aðstoðarmaður Solskjær frábær á Twitter: ,,Helvítis iPhone“

Mike Phelan og Ole Gunnar Solskjær eru staddir á Spáni þessa stundina og horfa á leik Barcelona og Atletico Madrid.

Solskjær er eins og flestir vita stjóri Manchester United og er Phelan hans aðstoðarmaður.

Phelan er mjög virkur á samskiptamiðlinum Twitter og en yfir 200 þúsund manns fylgjast með honum þar.

Hann skemmti sér konunglega fyrir og á leiknum í kvöld en Barcelona er næsti andstæðingur United í Meistaradeildinni.

,,Ég veit ekki hver er að stjórna þessum helvítis iPhone,“ skrifaði Phelan í einni færslu og birti mynd af þeim saman í stúkunni.

Skemmtilegar færslur hans má sjá hér.

En route to F.C. Barcelona with these X Factor contestants. It was a flat cap, sheepskin coat and a pie at half time when I started out 😳 pic.twitter.com/gcFcYEtxB3 — Mike Phelan (@Mike_Phelan_1) 6 April 2019

Ok let’s see what you’ve got then 😉⚽️ pic.twitter.com/yUjE4BIDPz — Mike Phelan (@Mike_Phelan_1) 6 April 2019

Not sure who’s at the wheel on this damn iPhone pic.twitter.com/EO1t2aAhAd — Mike Phelan (@Mike_Phelan_1) 6 April 2019