Einn sá eftirsóttasti sýndi stórkostleg tilþrif gegn Íslandi – Númeri of stórir

Það er ástæða fyrir því að sóknarmaðurinn Kylian Mbappe er einn allra eftirsóttasti leikmaður heims.

Mbappe er aðeins 20 ára gamall og hann var að spila sinn 30. landsleik fyrir Frakkland í gær.

Frakkar spiluðu þá við Ísland í undankeppni EM og höfðu betur sannfærandi 4-0 á heimavelli.

Mbappe lagði upp fjórða mark Frakklands í gær á félaga sinn í sókninni Antoine Griezmann.

Það er óhætt að segja að stoðsendingin hafi verið frábær en Mbappe átti geggjaða hælsendingu inn fyrir vörn Íslands sem endaði með marki.

Einfaldlega númeri of stórir þessir drengir.

OH MY GOD, that backhell assist from Mbappe is super special, brilliant from the PSG forward and Griezmann with a class finish. 4-0 to France against Iceland. 2 assists from Mbappe and that says that he’s more than just a goal scorer. #FRAICE pic.twitter.com/dRZ1cuvKA4

— footballnews (@footynews34) 25 March 2019