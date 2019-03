Fékk draumagjöfina frá foreldrunum – Sjáðu hjartnæm viðbrögð

Joao Victor, ungur knattspyrnuaðdáandi, fékk gjöf lífsins á dögunum frá foreldrum sínum.

Joao fékk knattspyrnutreyju að gjöf frá foreldrum sínum og gat ekki haldið tárunum aftur.

Þessi ungi drengur grét úr gleði er hann opnaði pakkann frá móður sinni og er myndbandið orðið afar vinsælt á samskiptamiðlum.

Það er aldrei að vita hvort um næstu stórstjörnuna sé að ræða en drengurinn kemur frá Brasilíu líkt og aðrir frábærir knattspyrnumenn.

Myndband af þessu má sjá hér fyrir neðan.

The reaction of this child when his parents got him a football kit is the best thing you will see today.

This is absolutely priceless ❤️⚽️ pic.twitter.com/3ZLaCCnU2z

— EPL Bible (@EPLBible) 20 March 2019