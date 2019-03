Konungur Meistaradeildarinnar: ,,Djöfulsins winner“

Cristiano Ronaldo er ótrúlegt eintak en hann elskar að spila vel á stóra sviðinu.

Ronaldo spilaði með Juventus í kvöld sem mætti Atletico Madrid í 16-liða úrslitum Meistaradeildarinnar.

Juventus tapaði fyrri leiknum 2-0 á Spáni og var verkefnið alltaf að fara verða erfitt í kvöld.

Það elskar Ronaldo og gerði hann þrjú mörk í kvöld til að tryggja Juventus sannfærandi 3-0 sigur.

Ronaldo hefur lengi verið talinn einn besti leikmaður heims og jafnvel sá besti að margra mati.

Það var allt logandi á samskiptamiðlum eftir frammistöðu Ronaldo eins og má sjá hér fyrir neðan.

✅ Incredible footballer

✅ Can predict the future Brilliant from Cristiano Ronaldo 👏 pic.twitter.com/DsionXLckG — talkSPORT (@talkSPORT) 12 March 2019

Hvaða steypa er þessi gæi? 😂😂😂 — Garðar Ingi Leifsson (@gardarleifs) 12 March 2019

Ég meina, allur völlurinn tók undir með honum í fagninu. Það er algjörlega glerhart. Djöfulsins winner. — Arnar Sveinn (@arnarsveinn) 12 March 2019

Leikmenn Atletico henda í viku partý þegar Ronaldo hættir. Maðurinn er martröð fyrir þetta félag á stóra sviðinu — Hörður S Jónsson (@hoddi23) 12 March 2019

Ronaldo…majestic!! Thought it would be tighter that game…disappointed with Atleti — Jody Morris (@morriskid) 12 March 2019

A comeback to make the legends proud 🙌 pic.twitter.com/hblL3dJFHo — B/R Football (@brfootball) 12 March 2019

Juventus 3 Atletico Madrid 0 There’s only one man who can do that in the Champions League… pic.twitter.com/DdWwpaivlp — FootballJOE (@FootballJOE) 12 March 2019

CRISTIANOOOOOOO 3-0 — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 12 March 2019

@Cristiano is the Champions League king: ✅ Most goals

✅ Most home goals

✅ Most away goals

✅ Most group stage goals

✅ Most knock-out goals

✅ Most final goals

✅ Most free-kicks

✅ Most penalties

✅ Most headers

✅ Most braces

✅ Most hat-tricks

✅ Most assists pic.twitter.com/wVPAchTGit — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) 12 March 2019

Ronaldo scores from the spot. The 8th Champions League hattrick Of his career, equalling the record of Messi. Extraordinary. — Gary Lineker (@GaryLineker) 12 March 2019

Ronaldo is a superhuman Ronaldo is the G.O.A.T😭 Ronaldo is out of any player’s league Think about it — BONE SHAKER🇳🇬🇿🇦 (@iamjussie) 12 March 2019