VAR fær að heyra það – Auddi Blö geðbilaðist

Manchester United er komið áfram í Meistaradeild Evrópu eftir leik við frönsku meistarana Paris Saint-Germain í kvöld.

Um var að ræða seinni leik liðanna en United tapaði fyrri leiknum 2-0 á sínum heimavelli, Old Trafford.

Það var boðið upp á skemmtilegan leik í Frakklandi þar sem United hafði betur með þremur mörkum gegn einu.

Síðasta mark United kom úr vítaspyrnu á 94. mínútu leiksins er Marcus Rashford skoraði örugglega.

Það mark kemur United áfram í 8-liða úrslitin og var dramatíkin gríðarleg í París í kvöld.

