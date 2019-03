Skotinn til bana strax eftir leik

Hræðilegt atvik átti sér stað í Suður-Afríku í gær er knattspyrnuþjálfarinn Siphiwo Nyobo var skotinn til bana.

Nyobo var þjálfari Tornado FC í Suður-Afríku en hann var einnig þekktur viðskiptamaður í borginni.

Nyobo var mættur í stúkuna til að fylgjast með leik í gær en hann var ekki á svæðinu til að sjá sína menn í Tornado spila.

Eftir leikinn þá komst Nyobo alla leið í bifreð sína áður en þrír menn komu að honum og öðrum farþegum.

Ekki er greint frá því hverjir voru með Nyobo að svo stöddu en útlit er fyrir að hann hafi verið sá eini sem lét lífið.

Þrír menn vopnaðir byssu komu að Nyobo og hleyptu af skotvopni áður en þeir flúðu vettvang.

Nyobo var annars nýbúinn að sjá sitt lið Tornado vinna 4-1 sigur á Future Tigers í deildinni.

CONDOLENCES

The boss of ABC Motsepe League side Tornado FC Siphiwo “Mawawa” Nyobo was shot dead after watching a match at North End in East London earlier today. @SowetanLIVE

Sad 😞. RIP. pic.twitter.com/gwgh6coHRd

— FARPost (@FarPostSA) 2 March 2019