Sycamore Tree með tónleika á Hard Rock Cafe

Hljómsveitin Sycamore Tree vinnur um þessar mundir að sinni annari breiðskífu í Los Angeles og Reykjavík. Stund á milli stríða býður upp á tækifæri til tónleikahalds.

Næsta laugardag, 27. október kl. 20, halda þau tónleika á Hard Rock Cafe Lækjargötu, þar sem þau munu leika lög af fyrstu plötu sinni sem og ný lög sem munu verða á skífunni sem kemur út á nýju ári.

Hljómsveitin hlaut margar tilnefningar og verðlaun á hlustendaverðlaunum nú fyrr á árinu og hafa fengið mikla spilun og fjölmörg lög þeirra rötuðu á vinsældarlista landsins. Lög eins og My Heart Beats For You, Don´t Let Go, Home, Trouble og Save your Kisses ættu að vera landsmönnum vel kunnug.

Hljómsveit kvöldsins skipa þau :

Ágústa Eva Erlendsdóttir, söngur

Gunni Hilmars, gítar

Arnar Guðjónsson, bassi

Magnús Jóhann Ragnarsson , píanó

Strengjasveit skipa:

Chrissie Guðmundsdóttir

Matthías Stefánsson

Örnólfur Kristjánsson