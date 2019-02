Var svo ánægður þegar Guardiola mætti: ,,Þú ert algjör snillingur“

Manchester City er komið áfram í enska bikarnum en liðið mætti Newport City á útivelli.

City hafði betur sannfærandi með 4-1 sigri en Newport leikur í fjórðu efstu deild á meðan City er í ensku úrvalsdeildinni.

Michael Flynn, stjóri Newport, var gríðarlega ánægður fyrir leikinn að fá að hitta Pep Guardiola, stjóra City.

,,Þú ert algjör snillingur,“ sagði Flynn við Guardiola er þeir hittust í göngunum fyrir leik.

Flynn ber því mikla virðingu fyrir Guardiola en hann hefur unnið ófáa titla á mögnuðum ferli.

Myndband af þessu má sjá hér.

„It’s a pleasure to see you, you’re an absolute genius.“

Total respect as Newport manager Mike Flynn meets Pep Guardiola in the tunnel 👏 pic.twitter.com/5DLm6gvb7J

— Football on BT Sport (@btsportfootball) 16 February 2019