Sjáðu frábær tilþrif Eiðs Smára: Lék listir sínar með tyggjó

Eiður Smári Guðjohnsen, fyrrum leikmaður íslenska landsliðsins, birti skemmtilegt myndband á Twitter í kvöld.

Eiður er eins og allir vita einn allra besti ef ekki besti knattspyrnumaður í sögu Íslands.

Hann lagði skóna á hilluna árið 2016 en lék síðast með liði Molde í Noregi.

Eiður tók þátt í svokallaðri tyggjóáskorun þar sem hann heldur tyggjóinu á lofti og grípur það svo með munninum.

Óhætt að segja að Eiður hafi engu gleymt en myndbandið má sjá hér.

One take & one take only! #chewinggumchallange pic.twitter.com/5g1FwJlOMT

— Eidur Gudjohnsen (@Eidur22Official) 1 February 2019