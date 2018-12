Sanchez brjálaður út í umdeildan miðil: Þetta er RANGT

Alexis Sanchez, leikmaður Manchester United, hefur ekki þótt standast væntingar hjá félaginu.

Samband hans við Jose Mourinho var ekki talið gott en Mourinho var látinn taka poka sinn á dögunum.

Sanchez var fenginn til United frá Arsenal í janúar og var það Mourinho sem vildi mikið fá sóknarmanninn.

The Sun birti frétt af Sanchez í dag þar sem greint er frá því að hann hafi tekið veðmál við liðsfélaga sína.

Sanchez á að hafa sett 20 þúsund pund undir en hann var viss um að Portúgalinn væri að fá sparkið og veðjaði á það.

Sanchez hefur nú svarað þessari frétt Sun og segir að miðillinn sé að ljúga upp á sig og að þetta hafi aldrei gerst.

Hann segir að leikmenn United standi saman og biður fólk um að sýna virðingu.

,,Þetta er RANGT!!! Jose gaf mér tækifæri á að spila fyrir besta félag heims og ég er bara þakklátur honum,“ skrifaði Sanchez á meðal annars á Twitter.

Færslu hans má sjá hér.

This is FALSE!!!. José gave me the chance to play for the best team in the world and I only have gratitude for him. We are a truly United team. We are MANCHESTER UNITED. Respect. I can’t wait to help the team !. Good luck tomorrow family! pic.twitter.com/9uhXqd5iEU

— Alexis Sánchez (@Alexis_Sanchez) December 21, 2018