Liverpool aftur á toppnum um jólin – Eina liðið á síðustu tíu árum sem fór ekki alla leið

Það er venjan að það lið sem er á toppi ensku úrvalsdeildarinnar yfir jólin endi uppi sem sigurvegari í maí.

Það er Liverpool sem verður á toppnum yfir jólin þetta árið eftir 2-0 sigur á Wolves í kvöld.

Liverpool er með 48 stig á toppi deildarinnar, fjórum stigum á undan Manchester City sem á leik til góða.

Síðustu tíu árin hefur það aðeins tvisvar gerst að liðið sem er á toppnum um jólin tekst ekki að vinna deildina.

Í bæði skiptin var það þó Liverpool sem mistókst að fara alla leið, tímabilin 2008/2009 og 2013/2014.

Það er spurning hvort liðið sé í betra standi til að vinna titilinn á þessu tímabili en það verður að sjálfsögðu að koma í ljós.

Only two teams in the last 10 years have been top of the Premier League at Christmas failed to win the title:

2008/09: 🔴 Liverpool

2013/14: 🔴 Liverpool

Third time is the charm… https://t.co/WBdCaeYW6F

— Squawka Football (@Squawka) 21 December 2018