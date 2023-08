Uppreisnarseggurinn Prigozhin sagður látinn eftir dularfullt flugslys

Uppreisnarseggurinn og yfirmaður rússnesku málaliðanna í Wagner hópnum, Yevgeny Prigozhin, er sagður látinn. Mun hann vera meðal tíu einstaklinga sem létu lífið þegar einkaþota brotlenti á leið sinn frá Moskvu til Pétursborgar. Mun þotan hafa brotlent við Tver svæðið sem er norður við Moskvu. Sky fréttastofan greinir frá.

Margir hafa velt fyrir sér afdrifum Prigozhins eftir skammvinna uppreisn hans gegn rússneska hernum í júní á þessu ári og hafa getgátur gengið þess efnis að Pútín hafi látið koma honum fyrir kattarnef. Þessar kenningar voru þó að einhverju kæfðar fyrir tveimur dögum síðan þegar Prigozhin birti myndband fyrir tveimur dögum. Þar sást hann í herklæðum með rifil og var talið að myndbandið væri tekið í Afríku. Þar talaði hann um að Rússar ætluðu að frelsa heimsálfuna.

„Réttlæti og hamingja fyrir fólkið í Afríku. Gerum þetta að martröð fyrir meðlimi ISIS, al-Qaeda og öðrum ófétum. Við erum að ráða til okkar alvöru stríðsmenn og munum halda áfram að leysa þau verkefni sem sett hafa verið fyrir okkur og við höfum lofað að takast á við,“ sagði Prigozhin í myndbandinu. Wagner hópurinn hefur lengi verið með viðveru í nokkrum löndum í Afríku til að berjast við uppreisnahópa, en málaliðahópurinn hefur verið sakaður um gróf mannréttindabrot á því svæði.

Prigozhin hefur í gegnum árin verið einn helsti bandamaður Vladimír Pútíns Rússlandsforseta og brá mörgum í brún þegar hann snerist gegn forsetanum í júní. Skiptar skoðanir eru á uppreisninni, sem var skammvinn og virtist ganga furðulega vel í ljósi þess að ekki var gripið til vopna, og hafa margir haldið því fram að hér hafi brögð verið í tafli og mögulega hafi Pútín fyrirskipað uppreisnina til að tryggja kjör sitt í forsetakosningunum á næsta ári eða til þess að afhjúpa svikara í sínum innsta hring.

BBC segir að hópur á Telegram sem tengist Wagner-hópnum hafi greint frá því að áðurnefnd einkaþota hafi verið skotin niður af loftvörnum. Flugin hafi verið á hans vegum og var í fyrstu óljóst hvort að foringi málaliðanna hafi sjálfur verið um borð, það hafi þó nú verið staðfest. Rannsókn mun vera hafin á atvikinu samkvæmt rússneskum yfirvöldum að sögn Telegraph.

