Samsæriskenningarnar fóru á flug eftir að dánarorsök Laundries var opinberuð – „Hvar er byssan?“

Umfangsmikilli leit lögreglunnar í Bandaríkjunum lauk í síðasta mánuði þegar líkamsleifar Brian Laundrie fundust við leit í þjóðgarði í Flórída.

Brian var leitað í tengslum við andlát kærustu hans, Gabby Petito, sem fannst látin í september. Hún og Brian höfðu verið að ferðast um bandaríkin í húsbíl saman en hann sneri einn heim úr ferðinni og vildi ekkert tjá sig um hvar Gabby væri að finna. Upptökur voru síðan opinberaðar af lögreglu sem sýndu lögreglumann hafa afskipti af parinu og þar sást Gabby í miklu uppnámi.

Eftir að Gabby fannst kom í ljós að andlát hennar hafði borið að með saknæmum hætti og beittust spjót allra fljótt að Brian, sem þá hafði látið sig hverfa.

Foreldrar hans höfðu einnig neitað að tjá sig en létu loks undan eftir að verða fyrir miklu áreiti fjölmiðla og ágengs almennings sem krafðist svara um örlög Gabby og hvar Brian væri niðurkominn.

Í kjölfarið aðstoðuðu foreldrar Brians við leit að honum en hans var leitað í þjóðgarði í Flórída þar sem hann hafði sagt foreldrum sínum að hann ætlaði í útilegu. Lögregla hafði áður kembt svæðið en ekkert fundið. Varla var leitin hafin þegar foreldrar hans fundu fyrst bakpoka sem var sagður í hans eigu og skammt undan fundust líkamsleifar Brians sem voru svo illa farnar að það þurfti að bera kennsl á hann út frá gögnum frá tannlæknum.

Nú hefur verið opinberað að Brian hafi látist vegna skotsárs á höfði og er talið að hann hafi veitt sér þann áverka sjálfur.

Netverjar eru þó ekki sannfærðir. Aldrei hafi komið fram að skotvopn hafi fundist nærri líkamsleifum Brians. Hvernig gat hann skotið sig með byssu sem virðist ekki vera til? „Hvar er byssan,“ hafa fjölda margir spurt á samfélagsmiðlum undanfarinn sólarhring.

„Ef Brian Laundrie skaut sig, hvað varð um byssuna? Ég minnist þess ekki að þeir hafi greint frá því að hafa fundið hana.“

If Brian Laundrie shot himself, what happened to the gun? Don't remember them saying they found one. — Jack Posobiec ✝️ (@JackPosobiec) November 23, 2021

„Við að reyna að finna út hvernig Brian Laundrie framdi sjálfsvíg með byssu sem aldrei fannst.“

All of us trying to figure out how Brian Laundrie killed himself with a gun that was never found pic.twitter.com/9XftLU4Yek — Pizza Dad (@Pizza__Dad) November 23, 2021

„Ég og strákarnir að spyrja alríkislögregluna hvers vegna þeir hafi aldrei minnst á byssu þegar þeir fundu líkamsleifar Brian Laundrie.“

Me and the boys asking the FBI why they didn’t mention there was a gun when they found Brian Laundrie’s body pic.twitter.com/NSRoK0ij6x — Guy P. Football (@Guy_P_Football) November 23, 2021

Jafnvel hafa menn haldið því fram að Brian hafi ekki treyst sér til að taka eigið líf og því fengið aðstoð frá móður sinni.

imagine Brian Laundrie was too puss to kill himself so he asks mommy to do it for him and that’s where the gun went and also why she knew where the body was located lmaolmaoLMAOOO pic.twitter.com/DXc03wbKJr — subversiveshabbo (@subversiveshab) November 23, 2021

When Brian Laundrie was reported missing his parents turned over all their firearms. But one was missing.

That is according to Laundrie family attorney Steven Bertolino. — Brian Entin (@BrianEntin) November 23, 2021

Aðrir hafa bent á að það sé undarlegt að tilkynningin um hvernig Brian lét lífið og að um sjálfsvíg hafi verið að ræða hafi ekki komið frá yfirvöldum heldur frá lögmanni fjölskyldunnar. „Af hverju eru þessar upplýsingar að koma frá grunsamlega lögmanni fjölskyldunnar?“

Wait, if Brian Laundrie shot himself…then where is the freakin' gun? And why is this info coming from the family's shady ass attorney? — KT (@sloyoroll01973) November 23, 2021

Brian Laundrie dies of self inflicted gun-shot wound to the head.

1. I'm still stuck on the fact his parents found the skull 30 minutes into looking

2. Wouldn't there have been bullets nearby?

3. Where's the gun?

4. How was just a portion of his remains found. Where's the rest?! — bre (@BettsBreanna) November 23, 2021

Þær kenningar eru einnig lífseigar, þrátt fyrir að yfirvöld hafi staðfest að búið sé að bera kennsl á líkamsleifarnar með erfðafræðirannsókn, að Brian sé enn á lífi og að foreldrar hans séu að hjálpa honum að komast undan því að vera sakfelldur fyrir að hafa banað Gabby.