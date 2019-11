Póststarfsmaður dæmdur í þrefalt lífstíðarfangelsi fyrir morð og nauðgun

Í ágúst var Uyinene Mrwetyana, 19 ára, nauðgað og síðan var hún myrt þegar hún fór á pósthús í Höfðaborg í Suður-Afríku til að sækja pakka. Það var starfsmaður á pósthúsinu, Luyanda Botha, sem það gerði. Hann hefur nú verið dæmdur í þrefalt lífstíðarfangelsi fyrir ódæðisverkið.

Nokkru áður en hún var myrt hafði Uyinene farið á pósthúsið til að spyrjast fyrir um pakkann. Botha hafði síðan samband við hana og sagði henni að pakkinn væri kominn. Þegar hún kom á pósthúsið réðst hann á hana að sögn saksóknara. Hann nauðgaði henni en hún barðist á móti. Hann lamdi hana síðan í höfuðið með þungum hlut og læsti lík hennar síðan inni í peningaskáp.

Hann losaði sig síðan við líkið. Eftir handtökuna játaði hann að hafa myrt Uyinene og vísaði lögreglunni á lík hennar.

Suður-Afrískar konur eru margar hverjar ósáttar við dóminn yfir honum sem og aðra dóma í ofbeldismálum gegn konum en ofbeldi gagnvart konum er landlægt vandamál í landinu. Þær telja margar að dómarnir hafi ekki fælingaráhrif og vilja að dauðarefsingar verði teknar upp.

„Á meðan dauðarefsingum er ekki beitt eru refsingar ekki nægilega þungar.“

Skrifaði ein á Twitter og önnur skrifaði:

„Enginn hefur rétt til að taka annað líf en Botha á ekki skilið að lifa eftir að hafa svipt Uyinene lífi. Það ætti að taka dauðarefsingar upp aftur. Hlustið á okkur! Líf fyrir líf!“

Morðtíðni á konum í Suður-Afríku, þar sem konur eða stúlkur eru myrtir af ásetningi, eru ein sú hæsta í heiminum segir Rachel Jewkes forstjóri What Works to Prevent Violence Against Women and Girls.

„Daglega eru þrjár konur drepnar af eiginmanni eða unnusta í Suður-Afríku, þetta er miklu hærra en í öðrum löndum. Þetta er miklu hærra en í Evrópu og Ástralíu.“

Á síðasta ári voru rúmlega 2.700 konur og 1.000 börn myrt í Suður-Afríku. Kærðar nauðganir voru rúmlega 30.000.