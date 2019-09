Fyrrum ráðgjafi Donald Trump – „Það er allt að hrynja hjá honum“

„Þetta er eins og þáttur í þáttaröðinni um Chernobyl þar sem kjarnakljúfurinn er að bráðna og fólk reynir að finna út hvort það eigi að hylma yfir það eða hreinsa upp. Mér finnst að við eigum að hreinsa til.“

Sagði Scaramucci sem þrátt fyrir ansi stuttan feril sem toppráðgjafi í Hvíta húsinu náði að setja allt á annan endann áður en hann fékk sparkið.

Í símtali við fréttamanninn Ryan Lizza valtaði hann yfir nánast allt starfslið Trump en gleymdi að taka fram að þetta mætti ekki hafa eftir honum, væru trúnaðarupplýsingar sem hann léti fréttamanninum í té. En Lizza skrifaði orðrétta frétt eftir ummælum Scaramucci og birti í The New Yorker.

Interviewing Anthony “The Mooch” Scaramucci about his wild 6 days as the communications director in the Trump White House – telling me the president is now in ‘full blown meltdown mode…like Chernobyl’. Watch our full interview with @Scaramucci here: https://t.co/HEIuHn6cD8 pic.twitter.com/SOmJiKBQ5W

— Todd van der Heyden (@ToddCTV) September 6, 2019