Viðbrögðin við annarri æfingu Svölu: „Sjúklega töff atriði“

„Æfing tvö hjá Svölu var að klárast. Sjúklega töff atriði! Þið eigið gott í vændum á þriðjudaginn. Fólk hér í höllinni líka ánægt,“ skrifar Gísli Marteinn Baldursson sem staddur er í Kænugarði vegna Eurovision á Twitter nú fyrir stundu. Þar var að ljúka annarri æfingu Svölu Björgvinsdóttur á Eurovision-sviðinu.

Í umsögn um æfinguna segir á vef ESCToday að Svala sé nú komin í búninginn sem hún verður í á undanúrslitakvöldinu.

Í umsögninni segir að íslenska liðið hafi breytt og bætt atriðið með áherslu á sönginn sem virðist sterkari nú.

„Söngurinn í heild virðist mun sterkari nú en á fyrstu æfingunni,“ segir á vef ESCToday.

„Uppbyggingin er nokkurn veginn sú sama. Söngurinn er betri, en er þetta nóg til að koma Íslandi í úrslitin? Hugsanlega.“

Hér má sjá myndband af æfingunni og atriði Svölu.

Æfing 2 hjá @svalakali var að klárast. Sjúklega töff atriði! Þið eigið gott í vændum á þriðjudaginn. Fólk hér í höllinni líka ánægt. #12stig https://t.co/euy7XbN1OS — Gísli Marteinn (@gislimarteinn) May 4, 2017

Svala fékk Mike til að skjálfa



svala you got me shaking omfg #Eurovision pic.twitter.com/YBCJ0NK4wM — mike // zend (@ZendariumRBX) May 4, 2017

DimaKaterusha er eitthvað svartsýn/n á að Svala komist áfram en er hrifin/n af laginu og sviðsframkomunni.



Iceland.

I think Svala will not qualify in final but i like this song, and this staging. #Eurovision — 🇪🇪🇮🇹🇨🇭🇳🇱🇦🇿 (@DimaKaterusha) May 4, 2017

Chris hefur áhyggjur af því að Svala muni sýna okkur of mikið á þriðjudagskvöld.



New dress for Svala works much better, even if it does make me worry that we might have a slight nip slip...#Eurovision — Chris | wiwibloggs (@KatsJonouchi) May 4, 2017

Dinarte þessi trúir því ekki frekar en nokkur annar að Svala sé fertug.



Svala from Iceland is 40 years old? Really? She looks so young ! #eurovision — Dinarte de Abreu (@_DinarteAbreu) May 3, 2017

Patrick elskar stríðsdrottninguna.