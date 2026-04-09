Stjúpinn frá helvíti – Dómurinn birtur

Birtur hefur verið dómur yfir manni sem dæmdur var í 13 ára fangelsi fyrir svívirðileg, langvarandi og margítrekuð kynferðisbrot gegn stúpdóttur sinni er hún var á aldrinum sex til níu ára.
Maðurinn var ákærður fyrir stórfellt brot í nánu sambandi, nauðgun, tilraun til nauðgunar og kynferðisbrot gegn barni, með því að hafa án samþykkis haft önnur kynferðismörk en samræði við stúlkuna, með því að beita hana ofbeldi og ólögmætri nauðung og með því að nýta sér yfirburði sína og traust hennar sem stjúpfaðir hennar. Brotin eru í þessum hluta ákærunnar eftirfarandi:
Ítrekað snert ber kynfæri stúlkunnar og fróað sér, er hann var að svæfa stúlkuna.
2. Í að minnsta kosti tvígang reynt að setja getnaðarlim sinn inn í endaþarm hennar.
3. Sett kynlífstæki (buttplug) inn í endaþarm hennar.
4. Látið stúlkuna snerta beran getnaðarlim sinn er hann fróaði sér.
5. Ítrekað látið stúlkuna snerta berar geirvörtur sínar er hann fróaði sér.
6. Ítrekað látið stúlkuna sitja klofvega á andliti sínu og sleikt ber kynfæri hennar.
7. Í að minnsta kosti tvígang stungið tungu sinni inn í endaþarm stúlkunnar.
8. Ítrekað beðið stúlkuna um að fá að setja getnaðarlim sinn í endaþarm og munn
hennar.
9. Ítrekað beðið stúlkuna um að fá að sleikja kynfæri hennar.
10. Ítrekað snert kynfæri stúlkunnar og fróað sér, á meðan hún svaf.
11. Ítrekað staðið yfir stúlkunni þar sem hún svaf og fróað sér uns hann fékk sáðlát í
andlit hennar og kodda.
12. Ítrekað sett getnaðarlim sinn á varir og upp í munn stúlkunnar þar sem hún svaf
og fengið sáðlát í munn hennar.
Maðurinn var í öðru lagi ákærður fyrir stórfellt brot í nánu sambandi og kynferðisbrot gegn barni með því að hafa ítrekað áreitt stúlkuna með kynferðislegu tali auk þess að sýna henni klámmyndbönd og kynlífshjálpartæki og beðið hana um að prófa tækin.
Maðurinn játaði brot sín að miklu leyti, bæði í yfirheyrslum hjá lögreglu og fyrir dómi. Orsakir brotanna taldi hann vera blöndu af kynferðislegri örvun, spennu, þunglyndi og hefndarhug gagnvart sambýliskonu sinni, móður stúlkunnar. Hann játaði að stúlkan hefði beðið hann um að hætta háttseminni, hann hefði lofað því og það hefði gengið í nokkurn tíma en síðan hefði hann byrjað aftur.
Maðurinn hafði áður verið sakfelldur fyrir nauðgun gegn sambýliskonu sinni en hún hafði beðist vægðar fyrir hann og stuðlað að því að dómurinn var skilorðsbundinn. Hún segir að hún hafi talið að hann myndi bæta ráð sitt en svo komst hún að því að hann var að brjóta gegn dóttur hennar. Eftir að dóttir hennar greindi henni frá brotunum tilkynnti hún þau til lögreglu, en það var um miðjan október árið 2025.
Auk 13 ára fangelsis var maðurinn dæmdur til að greiða stúlkunni sex milljónir króna í miskabætur.
Dóminn má lesa hér.